Войти
Lenta.ru

В реальности украинской ракеты «Фламинго» усомнились

419
0
0
Украинская ракета Flamingo («Фламинго»)
Украинская ракета Flamingo («Фламинго»).
Источник изображения: Efrem Lukatsky / AP

Украинскую ракету «Фламинго» назвали слишком хорошей, чтобы быть правдой

Журнал The Economist поставил под сомнение характеристики новой украинской крылатой ракеты «Фламинго», о разработке которой ранее заявил Киев. По словам издания, разработка выглядит слишком быстрой и идеально совпадает с потребностями ВСУ, что вызывает вопросы о ее реальности.

О дальности ракеты в три тысячи километров 21 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также был анонсирован запуск ее серийного производства.

Украинское издание Defence Express обращало внимание, что «Фламинго» по внешнему виду и заявленным параметрам напоминает британскую ракету FP-5, впервые показанную на выставке IDEX-2025 в ОАЭ. Эта модель разработана компанией Milanion Group, которая ранее сотрудничала с Украиной.

По информации источника, FP-5 может находиться в воздухе более четырех часов, развивать скорость до 950 километров в час, крейсировать на 850–900 километров в час. Она также имеет размах крыла шесть метров и весит около шести тонн, из которых тонна приходится на боевую часть.

The Economist отмечает, что украинский проект во многом схож с FP-5. Разработчиком «Фламинго» официально названа компания Fire Point, но неизвестно, связана ли она с британцами. Журнал уточняет, что корпус ракеты выполнен из стекловолокна, а двигатель представляет собой турбореактивный АИ-25, производимый запорожским «Мотор Сич».

Стоимость одного изделия заявлена меньше миллиона евро. По словам представителей Fire Point, на разработку — от идеи до готового образца — ушло девять месяцев. Вдохновением для инженеров стали исторические модели, включая немецкую «Фау-1».

Один из чиновников, курирующих проект, в разговоре с журналистами признался: «Я поначалу очень скептически относился к этому, но когда увидел ракеты, был потрясен».

Как утверждает компания, сейчас собирают одну ракету в день, в будущем планируют выпускать до семи. Часть деталей может производиться за границей, однако, как заявляют в Fire Point, более 90 процентов финальной сборки проходит на секретных украинских предприятиях.

Ранее в Госдуме оценили возможность украинских «Фламинго» переломить ход СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Украина
Компании
Мотор Сич
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 14:07
  • 10275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу