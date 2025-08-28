Войти
Военно-консультативный комитет РФ и Пакистана оценил отношения стран в сфере обороны

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В Москве прошло заседание военно-консультативного комитета РФ и Пакистана

В Москве прошло шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, в ходе которого его участники дали положительную оценку текущим двусторонним отношениям. Об этом 27 августа говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Сопредседателями на мероприятии выступили заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана генерал-лейтенант в отставке Мухаммад Али.

«Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества», — указано на сайте ведомства.

Еще одной темой для обсуждения членами комитета стала военно-политическая ситуация в Афганистане. Стороны углубленно и конструктивно обсудили широкий спектр вопросов по проблемам в регионе.

Также 20 августа генерал-полковник Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали. В ходе нее обсуждалось дальнейшее двустороннее сотрудничество. В Минобороны отметили, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

