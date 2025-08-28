The Times of India сообщила о старте испытаний ракет для ПВО Kusha

В 2026 году в Индии стартуют испытания ракет в рамках проекта противовоздушной обороны Kusha, предназначенных для защиты ключевых объектов, сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начнет испытания ракет для новой системы противовоздушной обороны Kusha в 2026 году, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Тестирования будут проходить с 2026 по 2028 год и охватят ракеты с дальностью 150, 250 и 350 км, предназначенные для эшелонированной защиты важных объектов страны. В частности, будут испытаны ракеты LRSAM, созданные по принципу российской системы С-400 "Триумф".

LRSAM предназначены для формирования многоуровневой интегрированной системы ПВО, которая позволит защищать индийские административные и промышленные центры от тактических и малодальнобойных баллистических ракет. Кроме того, DRDO занимается разработкой системы противоракетной обороны от межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками.

Собеседники издания отметили, что многие компоненты системы Kusha уже созданы или находятся в стадии разработки. При этом серьезным вызовом остается интеграция всех элементов в единую систему, что, по их словам, для такой крупной страны, как Индия, будет требовать значительных финансовых ресурсов.

По мнению индийских экспертов, премьер-министр Нарендра Моди, говоря 15 августа о новых оборонительных программах, подразумевал именно проект Kusha. Тогда он заявил: "Индия запускает миссию "Сударшан Чакра" с целью создания мощной системы вооружения, способной предотвратить любые попытки врагов напасть на нас".

Моди также подчеркнул, что "к 2035 году все общественные места будут охвачены расширенной системой безопасности, действующей на территории всей страны".

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских комплексов С-500. Индия приняла решение приобрести российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия заключили контракты на поставку военной техники на общую сумму около 80 млрд долларов.

Дмитрий Зубарев