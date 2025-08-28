Войти
Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

Комплекс Typhon
Комплекс Typhon.
Источник изображения: @ US Army/Wikipedia

США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец "Кага".

Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

Денис Тельманов

