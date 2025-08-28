Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

Денис Тельманов