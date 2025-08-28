Войти
В Дании «вскрыли попытки» американского влияния на Гренландию

Источник изображения: topwar.ru

МИД Дании приняло решение вызвать временного поверенного в делах США для дачи объяснений в связи с сообщениями о попытках оказания влияния на Гренландию. Поводом для подобного дипломатического демарша стали данные расследования национального вещателя Danmarks Radio.

Как сообщает местная пресса, глава внешнеполитического ведомства страны Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Датского королевства являются абсолютно неприемлемыми.

Касательно вышеупомянутого расследования, по информации журналистов, как минимум трое американцев, связанных с администрацией Дональда Трампа, проводили на острове некие операции по установлению контактов и сбору информации.

Согласно обнародованным данным, один из граждан США, посещавший Гренландию в начале года, составлял списки противников и сторонников планов Вашингтона по приобретению автономной территории. При этом расследователи утверждают, что этот человек неоднократно появлялся на публичных мероприятиях вместе с американским президентом.

Чем занимались остальные подозреваемые – не сообщается.

В ответ в посольстве США в Копенгагене подчеркнули, что администрация не контролирует действия частных лиц, признав при этом возможность наличия у отдельных граждан деловых интересов в регионе.

Стоит напомнить, что инцидент происходит на фоне сохраняющейся напряженности вокруг статуса Гренландии после заявлений Трампа о возможности покупки или даже силового захвата острова, которые вызвали резкую реакцию Копенгагена. В последнее время подобные разговоры в американской администрации прекратились, однако, исходя из представленной выше информации, от своей затеи хозяин Белого дома не отказался.

