Поддержка правительства систематизирует работу ДОСААФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Поддержка, которую правительство России оказывает Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), позволит систематизировать его деятельность по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям (ВУС), развитию военно-прикладных видов спорта. Об этом ТАСС заявил председатель ДОСААФ Денис Добряков.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому координацию деятельности ДОСААФ будет осуществлять Минобороны России. В августе кабмин утвердил постановление, по которому в Центральный совет ДОСААФ войдут представители министерств обороны, просвещения и спорта.

"Февральский указ президента положил начало новому этапу в истории ДОСААФ России. Многие воспитанники организации связывают свою жизнь со службой в армии, то есть работают в структуре Министерства обороны. Кроме того, наши же специалисты зачастую становятся инструкторами в наших же автошколах, авиаклубах, тирах, - сказал Добряков. - Есть полное взаимопонимание с правительством. То внимание, которое ДОСААФ России теперь оказывает государство, позволит расширить и систематизировать совместную деятельность".

Председатель общества добавил, что Минобороны в вопросах деятельности ДОСААФ отводится ключевая роль. Это необходимо, чтобы совместно принимать решения о том, как готовить специалистов по ВУС, развивать военно-прикладные виды спорта, работать с допризывниками.

При этом, уточнил Добряков, Минпросвещения сможет помогать совершенствовать учебные программы в соответствии с веяниями времени. Кроме того, большинство ВУС связано с теми или иными видами спорта: экстремальное вождение, прыжки с парашютом, стрельба, управление беспилотниками. "В этом деятельность ДОСААФ тесно связана с функциями профильного министерства - еще одного своего важного партнера", - объяснил Добряков, подчеркнув, что работа с профильными ведомствами уже ведется.

Добряков был избран председателем 27 марта сроком на пять лет. Как сообщалось в приветствии министра обороны РФ Андрея Белоусова делегатам VIII Внеочередного съезда ДОСААФ России, работа ДОСААФ должна быть нацелена "на выполнение государственных задач, направленных на повышение обороноспособности страны, дальнейшее совершенствование и развитие учебно-материальной базы, а также сохранение имущественного комплекса". Тогда же замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров отметил важность модернизации ДОСААФ, чтобы оно отвечало современным требованиям.