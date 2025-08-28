Немецкая верфь предложила Дании новую модель фрегата

Войти
Немецкая судостроительная компания Naval Vessels Lürssen (NVL) представила новый проект фрегата на оборонной выставке DALO Industry Days 2025, прошедшей в датском Баллерупе. NVL называет концепт GMF-120. Как поясняет Naval News, название расшифровывается как "фрегат с управляемыми ракетами" (Guided Missile Frigate) и указывает на длину корпуса корабля – чуть более 120 метров.

Компания Lürssen предложила проект GMF-120 Дании. Копенгаген в рамках плана по развитию флота ищет подходящий вариант новых фрегатов для решения задач ПВО. Кроме того, немецкая компания учитывает потребности других стран Северной Европы в создании боевых кораблей среднего размера, обладающих при этом значительным вооружением и многоцелевым потенциалом.

Модель многоцелевого фрегата GMF-120 (NVL)

Naval News


Корабль GMF-120 компании NVL примечателен своей необычно короткой общей длиной – всего 121,1 метра при осадке 5 метров. Ширина в 19 метров обеспечивает значительный объём для размещения вооружения, двигательной установки и другого бортового оборудования. NVL не приводит данные о водоизмещении GMF-120. Исходя из общих размеров, Naval News оценивает полное водоизмещение в 5000 тонн. Для сравнения, состоящие сегодня на вооружении ВМС Дании фрегаты типа "Ивер Хюитфельд" имеют водоизмещение 6645 тонн при длине 138,7 метра, ширине 19,8 метра и осадке 6,5 метра.

Умеренные размеры заметно контрастируют с последними мировыми тенденциями. Новые многоцелевые фрегаты других флотов легко обгоняют GMF-120 по водоизмещению, а некоторые превосходят его даже двухкратно (исключение – французские корабли нового поколения типа FDI). Однако, как стало известно Naval News, NVL считает, что более компактная конструкция корабля желательна для многих небольших и прибрежных флотов, которым необходимо поддерживать широкий спектр операций, в том числе на мелководье.

GMF-120 предлагается оснастить двумя установками вертикального пуска Mk.41, на 32 ячейки каждая из них. Для противовоздушной обороны ближнего действия предназначены две пусковые установки Mk.49 общей вместимостью 42 зенитные ракеты RIM-116. Также арсенал включает шесть сдвоенных пусковых установок противокорабельных ракет. Модель, представленная на DALO, вооружалась противокорабельной ракетой RBS-15 от шведской Saab с дальностью поражения до 200 км.

Артиллерийское вооружение включает главное 76-мм орудие от итальянской группы Leonardo и три 30-мм автоматические пушки Sea Snake от немецкой Rheinmetall. Дополнительную защиту обеспечивают четыре постановщика ложных целей MASS.

Оснащенный газотурбинной силовой установкой фрегат GMF-120 должен развивать скорость до 30 узлов. Носовое подруливающее устройство повысит маневренность корабля.

Для ведения противолодочной борьбы GMF-120 получит буксируемую антенную решетку и гидролокатор переменной глубины. В носовой части корпуса установлен гидролокатор. Фрегат также оснастят лёгкими торпедными аппаратами.

Конструкция корабля рассчитана на штатную численность экипажа до 100 человек, но вместимость допускает размещение дополнительно еще 20 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Германия
Дания
Продукция
Mark 41
RBS-15
Компании
Lurssen
Rheinmetall
