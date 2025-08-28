Немецкая верфь предложила Дании новую модель фрегата

Немецкая судостроительная компания Naval Vessels Lürssen (NVL) представила новый проект фрегата на оборонной выставке DALO Industry Days 2025, прошедшей в датском Баллерупе. NVL называет концепт GMF-120. Как поясняет Naval News, название расшифровывается как "фрегат с управляемыми ракетами" (Guided Missile Frigate) и указывает на длину корпуса корабля – чуть более 120 метров.

Компания Lürssen предложила проект GMF-120 Дании. Копенгаген в рамках плана по развитию флота ищет подходящий вариант новых фрегатов для решения задач ПВО. Кроме того, немецкая компания учитывает потребности других стран Северной Европы в создании боевых кораблей среднего размера, обладающих при этом значительным вооружением и многоцелевым потенциалом.

Модель многоцелевого фрегата GMF-120 (NVL) Naval News

Корабль GMF-120 компании NVL примечателен своей необычно короткой общей длиной – всего 121,1 метра при осадке 5 метров. Ширина в 19 метров обеспечивает значительный объём для размещения вооружения, двигательной установки и другого бортового оборудования. NVL не приводит данные о водоизмещении GMF-120. Исходя из общих размеров, Naval News оценивает полное водоизмещение в 5000 тонн. Для сравнения, состоящие сегодня на вооружении ВМС Дании фрегаты типа "Ивер Хюитфельд" имеют водоизмещение 6645 тонн при длине 138,7 метра, ширине 19,8 метра и осадке 6,5 метра.

Умеренные размеры заметно контрастируют с последними мировыми тенденциями. Новые многоцелевые фрегаты других флотов легко обгоняют GMF-120 по водоизмещению, а некоторые превосходят его даже двухкратно (исключение – французские корабли нового поколения типа FDI). Однако, как стало известно Naval News, NVL считает, что более компактная конструкция корабля желательна для многих небольших и прибрежных флотов, которым необходимо поддерживать широкий спектр операций, в том числе на мелководье.

GMF-120 предлагается оснастить двумя установками вертикального пуска Mk.41, на 32 ячейки каждая из них. Для противовоздушной обороны ближнего действия предназначены две пусковые установки Mk.49 общей вместимостью 42 зенитные ракеты RIM-116. Также арсенал включает шесть сдвоенных пусковых установок противокорабельных ракет. Модель, представленная на DALO, вооружалась противокорабельной ракетой RBS-15 от шведской Saab с дальностью поражения до 200 км.

Артиллерийское вооружение включает главное 76-мм орудие от итальянской группы Leonardo и три 30-мм автоматические пушки Sea Snake от немецкой Rheinmetall. Дополнительную защиту обеспечивают четыре постановщика ложных целей MASS.

Оснащенный газотурбинной силовой установкой фрегат GMF-120 должен развивать скорость до 30 узлов. Носовое подруливающее устройство повысит маневренность корабля.

Для ведения противолодочной борьбы GMF-120 получит буксируемую антенную решетку и гидролокатор переменной глубины. В носовой части корпуса установлен гидролокатор. Фрегат также оснастят лёгкими торпедными аппаратами.

Конструкция корабля рассчитана на штатную численность экипажа до 100 человек, но вместимость допускает размещение дополнительно еще 20 человек.