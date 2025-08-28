Названо преимущество обновленного «Ланцета»

ZALA: Дрон-камикадзе «Ланцет» способен поражать быстродвижущуюся технику

Дроны-камикадзе с новой системой наведения из состава разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» способны поражать быстродвижущуюся технику противника. Преимущество обновленного аппарата назвала компания ZALA в Telegram.

Производитель обратил внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий работу расчета «Ланцета» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. После обнаружения цели разведывательным беспилотником ее поражают дроном-камикадзе.

Операторы выбирают боевую часть беспилотника в зависимости от типа цели. Для поражения бронетехники используют кумулятивную боеголовку, а осколочно-фугасный боеприпас позволяет наносить удары по живой силе и укреплениям.

«Наведение на цель теперь производится в автоматическом режиме — оператор указывает на объект и "Ланцет" удерживает цель самостоятельно, что позволяет ему уничтожать даже быстродвижущуюся технику противника», — говорится в сообщении.

В июле стало известно, что «Ланцеты» начали оснащать новой боевой частью для эффективного поражения бронетехники. В репортаже Первого канала заметили боеприпас дрона, похожий на кумулятивную мину ПТМ-3.