Подлодки ВМФ России и ВМС НОАК впервые провели совместное патрулирование в АТР

Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Оно стартовало в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025". Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском море", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после отработки поставленных задач экипажи направились к местам базирования.

"Волхов" уже вернулся в базу флота во Владивостоке, за время похода подлодка преодолела более 2 тысяч морских миль. "Обеспечивали первое подводное патрулирование корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота", - добавили на флоте.

В ТОФ напомнили, что в текущем году в совместном патрулировании также участвовали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.

Основными задачами пятого по счету совместного российско-китайского патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе. 

