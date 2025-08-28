Тайвань намерен увеличить расходы на оборону

ЦАМТО, 27 августа. Власти Тайваня планируют увеличить в следующем году расходы на оборону до 3,32% ВВП, если законодательный орган одобрит это решение. Таким образом, оборонный бюджет может возрасти более чем на 20%.

Об этом заявил премьер-министр Тайваня Чо Джун Тай в ходе презентации кабинетом министров проекта бюджета.

Как предполагается, оборонные расходы в 2026 году составят 949,5 млрд. тайв. долл. (31,27 млрд. долл. США). Таким образом, оборонный бюджет составит 3,32% ВВП и впервые с 2009 года превысит 3% ВВП.

Планы включают реализацию несколько специальных проектов на общую сумму 117,6 млрд. тайв. долл., включая новые истребители и усиление военно-морской составляющей.

Власти Тайваня связывают увеличение бюджета с ускоренной модернизацией своих вооруженных сил Китаем, включая закупку новых авианосцев, малозаметных истребителей и ракетных комплексов. В марте Пекин объявил об увеличении расходов на оборону на 7,2% – до 1,78 трлн. юаней (248,17 млрд. долл. США).

Тайвань также сталкивается с призывами Вашингтона увеличить расходы на оборону для закупки современных вооружений в США.

По заявлению премьера, планы повышения ассигнований демонстрирует решимость правительства защищать суверенитет и безопасность страны и поддерживать стабильность и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Окончательные параметры оборонного бюджета станут известны после его одобрения законодательным органом, который контролируется партиями, выступающими против исполнительной власти.