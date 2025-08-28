Войти
ЦАМТО

Тайвань намерен увеличить расходы на оборону

390
0
0
Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 27 августа. Власти Тайваня планируют увеличить в следующем году расходы на оборону до 3,32% ВВП, если законодательный орган одобрит это решение. Таким образом, оборонный бюджет может возрасти более чем на 20%.

Об этом заявил премьер-министр Тайваня Чо Джун Тай в ходе презентации кабинетом министров проекта бюджета.

Как предполагается, оборонные расходы в 2026 году составят 949,5 млрд. тайв. долл. (31,27 млрд. долл. США). Таким образом, оборонный бюджет составит 3,32% ВВП и впервые с 2009 года превысит 3% ВВП.

Планы включают реализацию несколько специальных проектов на общую сумму 117,6 млрд. тайв. долл., включая новые истребители и усиление военно-морской составляющей.

Власти Тайваня связывают увеличение бюджета с ускоренной модернизацией своих вооруженных сил Китаем, включая закупку новых авианосцев, малозаметных истребителей и ракетных комплексов. В марте Пекин объявил об увеличении расходов на оборону на 7,2% – до 1,78 трлн. юаней (248,17 млрд. долл. США).

Тайвань также сталкивается с призывами Вашингтона увеличить расходы на оборону для закупки современных вооружений в США.

По заявлению премьера, планы повышения ассигнований демонстрирует решимость правительства защищать суверенитет и безопасность страны и поддерживать стабильность и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Окончательные параметры оборонного бюджета станут известны после его одобрения законодательным органом, который контролируется партиями, выступающими против исполнительной власти.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 14:07
  • 10275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу