Бельгия приобретет тяжелые транспортные вертолеты

ЦАМТО, 27 августа. Правительство Бельгии подтвердило стратегический план по приобретению тяжелых транспортных вертолетов для Сил специального назначения по проекту на сумму около 1,3 млрд. евро.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на местное издание L’Avenir, в обновленной стратегической концепции обороны "Стратегическое видение 2025", утвержденной Советом министров 18 июля, официально подтверждается намерение страны приобрести парк тяжелых транспортных вертолетов для выполнения обязательств перед НАТО, а также устранения пробелов в воздушном транспорте.

Бюджет закупки составляет 1,289 млрд. евро. Первый транш финансирования проекта запланирован на 2033 год.

Новые вертолеты будут использоваться, в первую очередь, для перевозки Сил специального назначения и их оборудования, проведения операций по медицинской эвакуации, а также поддержки операций по пожаротушению на территории Бельгии.

В отличие от предыдущих необязательных рекомендаций, в "Стратегическом видении" проект описывается как конкретная цель по развитию потенциала, привязанная к оборонному бюджету (исходя из расходов на оборону в 2% от ВВП до 2033 года), с упором на интеграцию в систему коллективной обороны НАТО.

Переход к новой категории вертолетов последовал за решением о выводе из эксплуатации парка NH-90 TTH, который находился в эксплуатации чуть более десяти лет. В настоящее время Бельгия эксплуатирует четыре тактических транспортных вертолета NH-90 TTH, однако их высокие эксплуатационные расходы и ограниченная летная годность привели к решению о выводе их из эксплуатации. Первый вертолет будет списан в сентябре 2025 года.

Таким образом, образовавшийся пробел в наличии средних и тяжелых транспортных вертолетов будет решен за счет будущих закупок более тяжелых машин. Ожидается, что новые вертолеты будут базироваться на авиабазе Бовешен (провинция Валлонский Брабант), хотя местонахождение официально еще не подтверждено.

В парламентских обсуждениях 2 июля 2025 года министр обороны Тео Франкен заявил, что Бельгия намерена приобрести 11 вертолетов, тогда как в более ранних планах упоминалось о закупке от восьми до десяти машин.

Министр подчеркнул, что модель закупаемой техники еще не выбрана, тем не менее, он упомянул CH-47F "Чинук" американской компании Boeing в качестве возможного варианта, наряду с другими альтернативами.

Как отмечают аналитики в сфере обороны, отсутствие европейских вертолетов в данном классе делает американские платформы CH-47F "Чинук" и CH-53 "Си Сталлион" единственными на данный момент подходящими вариантами. Отмечается, что H-225M "Каракал" европейского концерна Airbus, хотя и легче, теоретически может быть рассмотрен. Однако его полезная нагрузка в 5700 кг составляет примерно половину грузоподъемности "Чинук", составляющей 10000 кг.

Помимо тяжелых транспортных вертолетов, Бельгия планирует приобрести в перспективе 15 легких многоцелевых вертолетов H-145M, четыре новых поисково-спасательных вертолета, чтобы освободить NH-90 NFH для выполнения только военно-морских миссий, а также модернизирует парк морских вертолетов NH-90 в рамках партнерства BENESAM с Нидерландами.

"Стратегическое видение 2025" также предусматривает интеграцию концепций взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, в рамках которых легкие вертолеты могли бы действовать совместно с беспилотниками для выполнения разведывательных, вспомогательных и тактических боевых задач.