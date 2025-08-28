В Новосибирске разработали уникальный дрон для создания защищенного канала связи

Аппарат поднимается в воздух и в процессе движения разматывает оптоволоконный кабель, прокладывая физическую линию связи до 20 км

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Мультироторный БПЛА, предназначенный для быстрого развертывания защищенной линии связи на значительные расстояния, разработали в Новосибирске. Не имеющий аналогов дрон становится мобильным носителем и "прокладчиком" канала, обеспечивая стабильную, помехоустойчивую и защищенную передачу данных, сообщил ТАСС в рамках форума "Технопром-2025" инженер проекта Иван Михлин.

Дрон поднимается в воздух и в процессе движения разматывает оптоволоконный кабель, прокладывая физическую линию связи до 20 км. Управление осуществляется с наземной станции управления (НСУ) по оптическому каналу - без радиосигналов, что исключает перехват и помехи. По достижении цели один оператор подключает узел связи, который предоставляет: ethernet-порты, Wi-Fi-сеть, IP-телефонию и интерфейсы для раций и гарнитур.

"Об аналогах именно подобного комплекса я не слышал. Это комплекс, разработанный для обеспечения надежной связи с помощью оптического волокна, которое прокладывается по воздуху, в районы, где связь как таковая невозможна по искусственным или естественным причинам. Он может обеспечить связь непосредственно, например, с человеком, который где-то застрял по тем или иным причинам", - рассказал Михлин в беседе с ТАСС.

Компоненты дрона достаточно легко заменимые и широко доступны. В планах у разработчиков - серийное производство, которое ориентировочно начнется в 2026 году. Главное преимущество дрона - абсолютная скрытность и защита канала связи, что подходит для спецоперации, аварийных ситуаций и работы в условиях электромагнитных помех.

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.