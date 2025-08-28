Китай представит три микроволновых системы для борьбы с роями дронов

Источник изображения: topwar.ru

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине в рамках военного парада Китай впервые продемонстрирует три новые высокомощные микроволновые системы, предназначенные для подавления электроники воздушных целей.

Как сообщают профильные издания, установленные на мобильных платформах, эти комплексы способны генерировать импульсы, выводящие из строя электронные компоненты БПЛА на дистанции в несколько сотен метров, эффективно уничтожая так называемые рои дронов.

В материале говорится, что одна из ключевых особенностей новых систем – это их мобильность. Размещённые на шасси грузовиков, они могут быстро перебрасываться в зоны потенциальных угроз.

При этом остаётся неясным, будет ли включена в число представленных образцов экспериментальная установка, оснащённая двигателями Стирлинга.

Ранее китайские СМИ сообщали о разработке подобного оружия, в котором четыре компактных двигателя Стирлинга преобразуют тепловую энергию в механическую, работая по принципу обратного теплового насоса. Эта энергия, в свою очередь, используется для питания сверхпроводящей катушки, способной создавать магнитное поле почти в 68 тысяч раз превосходящее естественное магнитное поле Земли.

Такое мощное поле позволяет генерировать высокочастотные электромагнитные импульсы, способные, как заявляется, не только подавлять беспилотники, но и оказывать воздействие на бортовую электронику самолётов и спутников.

Если подобная система действительно будет представлена, это станет серьёзным технологическим прорывом, подчёркивающим растущую роль нетрадиционных вооружений в современных конфликтах.

В целом, появление микроволнового оружия указывает на стратегический сдвиг в подходе Китая к противовоздушной обороне. Вместо уничтожения целей кинетическими средствами Пекин делает ставку на электромагнитное подавление, позволяющее эффективно бороться с дешёвыми, но массовыми угрозами вроде дронов.