Войти
ТАСС

В Казани представили детектор дронов с перехватом видео с БПЛА

386
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Поставка этой разработки в российские войска планируется в сентябре, сообщил директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Детектор БПЛА "ПТ-02", способный перехватить и вывести видео с FPV-дрона противника, представила компания "Элтех-Юг" на выставке "Дрон экспо - 2025" в Казани, передает корреспондент ТАСС.

"Как только он поймает видео с вражеского беспилотника, после того, как уловит сигнал, он сразу же выдает его на экран. То есть, если увидите на картинке машину - сразу поймете, по кому работает противник, и сможете сразу сориентироваться", - рассказал генеральный директор компании-разработчика Александр Камин. Он добавил, что поставка разработки в российские войска планируется в сентябре.

Диапазон сканирования составляет от 400 до 6 400 МГц. Кроме того, детектор оснащен системой дублирования антенного входа, что позволяет следить за обстановкой в радиусе 1 км и, одновременно, точечно детектировать цель, не прерывая общего мониторинга. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 14:07
  • 10275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу