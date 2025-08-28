Войти
Путин всегда занимает очень решительную позицию, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Песков: Путин в вопросе СВО всегда занимает очень решительную позицию

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в вопросе спецоперации всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам 22 августа, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского.

"Вы знаете, что президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отказе президента России ударить из "Орешника" по Банковой.

Ранее Песков уже заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
