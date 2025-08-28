"Калашников" запустит производство дронов проекта "Архангел"

Войти
"Калашnikov" запустит производство дронов проекта "Архангел"

Дрон-камикадзе «Архангел»
Дрон-камикадзе «Архангел».
Концерн совместно с предприятием планирует проводить подготовку операторов БПЛА

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" предоставит свои мощности предприятию народного ВПК "Архангел" для выпуска беспилотников, "крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" объединяет усилия с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" для запуска в производство на мощностях концерна дронов, крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции. В рамках подписанного меморандума компания "Архангел" будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их апробацию и боевые испытания в зоне СВО, а концерн обеспечит их выпуск", - говорится в сообщении.

В "Калашникове" добавили, что совместно с "Архангелом" планируется проводить подготовку операторов БПЛА самого концерна и беспилотников других производителей, а также инструкторского состава.

О проекте "Архангел"

Проект "Архангел" ведет группа энтузиастов с 2022 года. Центры проекта находятся в разных городах России.

В апреле 2025 года основатель и глава Михаил Филиппов сообщал ТАСС, что специалисты "Архангела" представили одноименный дрон, который развивает скорость до 280 км/ч и способен поражать различные объекты на расстоянии до 50 км. В июне сообщалось об успешных испытаниях новой разработки в Республике Крым. 

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
