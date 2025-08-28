"Севмаш" обновляет портальные краны

На предприятии "Севмаш" введен в эксплуатацию новый портальный кран на достроечной набережной. Еще два грузоподъемных сооружения находятся на разных стадиях готовности, уточнили в пресс-службе верфи.

Новый портальный кран имеет грузоподъемность 50 тонн. Он установлен на третьей набережной предприятия, прошел пусконаладочные работы, испытания и приемку и введен в эксплуатацию. Еще одно грузоподъемное сооружение на 10 тонн смонтировано на второй набережной. На нем завершены пусконаладочные работы, идет предъявление оборудования Ростехнадзору.

Портальный кран на 50 тонн "Севмаш"

В процессе монтажа находится подъемное оборудование грузоподъемностью 30 тонн на первой набережной – установлено портальное основание, стреловая система, машинный зал, кабина машиниста, поворотное устройство и механизмы, электрооборудование. После завершения монтажа и пусконаладочных работ будут проведены статические и динамические испытания портального крана для проверки работоспособности и соответствия заявленным характеристикам. Планируется, что после ввода в эксплуатацию грузоподъемное сооружение заменит сразу два устаревших демонтированных портальных крана.

Новое крановое оборудование поставлено по программе технического перевооружения "Севмаша". Монтаж проводится российской компанией-поставщиком "СММ", добавили в пресс-службе предприятия.

Портальные краны активно используются в процессе строительства и испытаний атомных подводных лодок четвертого поколения, а также задействованы в других погрузочно-разгрузочных работах на набережных верфи.

Напомним, что "Севмаш" строит для ВМФ России две серии АПЛ четвертого поколения: многоцелевые субмарины проекта 885/885М (шифр "Ясень/Ясень-М") и стратегические ракетоносцы проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А").