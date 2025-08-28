Войти
Дания поддержит местные компании, участвующие в восстановлении Украины

Флаг Дании
Флаг Дании.
Для этого выделили $78,1 млн

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение о выделении 500 млн крон ($78,1 млн) на поддержку датских предприятий в их участии в восстановлении Украины. Об этом объявлено в связи с визитом в королевство премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в ходе которого она встретится с министром индустрии, бизнеса и торговли Мортеном Бёдсковом, сообщается в пресс-релизе Министерства экономики Дании.

Согласно ему, выделенные средства призваны "помочь большему числу датских предприятий подключиться к этой работе и инвестировать в украинскую экономику".

"Мы выделяем дополнительно 500 миллионов крон [датскому] Фонду "Украина", чтобы датские компании могли продолжать инвестировать и развивать [украинское] общество. Сегодня мы укрепляем наше сотрудничество и еще раз подчеркиваем, что Дания не отступит от украинцев", - приводятся в сообщении слова Бёдскова.

В ходе визита Свириденко и Бёдсков подпишут соглашение об углублении экономического сотрудничества. 

