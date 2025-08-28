В Подмосковье запустили курсы операторов БПЛА

Прошедшие обучение получат свидетельство гособразца и военно-учетную специальность, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Курсы операторов БПЛА запустили в подмосковном Центре специальной подготовки "Витязь" в Балашихе. Подготовка займет один месяц, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы запустили курсы операторов БПЛА - прямо в Центре специальной подготовки "Витязь" в Балашихе. <...> Запрос на них нам поступил с фронта, от бойцов. Постарались сделать все, чтобы оказать такую поддержку. Теперь за месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка. На выходе - свидетельство гособразца и военно-учетная специальность", - написал Воробьев.

Губернатор посетил центр и совместно с журналистом Владимиром Соловьевым пообщался с инструкторами, которые готовят специалистов.

По словам главы региона, учеба пройдет в небольших группах от 10 до 15 человек. Среди инструкторов числятся бывшие бойцы спецподразделений, что обеспечит максимум внимания и практики.

Воробьев подчеркнул, что с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Министерством обороны и начинает получать выплаты. "В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн - за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы", - добавил губернатор.