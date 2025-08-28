Минобороны Индии провело испытания интегрированной системы ПВО IADWS

Шестизарядная пусковая установка перспективного индийского зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности QRSAM (Quick-Reaction Surface-to-Air Missile) на шасси автомобиля Ashok Leyland Super Stallion HMV с колесной формулой 8х8 на выставке в Пуне, май 2017 года.

ЦАМТО, 27 августа. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии провела первое испытание новой интегрированной системы противовоздушной обороны (IADWS), сообщило 24 августа военное ведомство Индии.

Министерство обороны объявило, что система состоит из трех интегрированных систем национальной разработки, включая мобильный ЗРК малой дальности QRSAM (quick-reaction surface-to-air missile), переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия VSHORADS (Very Short Range Air Defence System) и систему вооружения направленной энергии на базе лазера (DEW).

Как заявлено, в ходе проведенных 23 августа на Комплексном полигоне ITR (Integrated Test Range) в Чадинпуре у побережья штата Одиша испытаний система IADWS "одновременно обстреляла и полностью уничтожила" три БЛА (из них два скоростных самолетного типа и один мультикоптер) на разных дальностях и высотах. Управление всеми тремя интегрированными системами IADWS осуществлялось из нового Центра командования и управления, разработанного Лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDL) DRDO.

По оценке МО Индии, все компоненты системы вооружения, включая средства обнаружения и поражения, системы управления оружием, а также системы связи функционировали без сбоев. Эффективность IADWS в ходе испытаний была подтверждена данными, полученными с помощью установленных на полигоне приборов слежения.

По замыслу Министерства обороны, новая IADWS позволит создать эшелонированную систему ПВО Индии и усилит защиту важных объектов от воздушных угроз противника.

Заявленная дальность поражения ЗРК QRSAM составляет 25-30 км, VSHORADS – около 6 км. Характеристики лазерной системы вооружения не разглашаются.

Длина ЗУР QRSAM, которая производится компаниями Bharat Dynamics Limited (BDL) и Bharat Electronics Limited (BEL), составляет 4,4 м, диаметр – 0,225 м, масса – 270 кг. Ракета оснащена одноступенчатым твердотопливным ракетным двигателем и осколочной боевой частью с готовыми поражающими элементами. ЗРК позволяет одновременно поражать шесть целей.

Производство VSHORADS осуществляется в рамках партнерства между DRDO и индийской группой Adani. Ракета оснащена тепловизионной ГСН и боевой частью с готовыми поражающими элементами массой 2 кг.

Система IADWS содержит элементы, общие с предлагаемой DRDO эшелонированной мультидоменной системой обороны Raksha Kavach, также включающей QRSAM и VSHORADS.

В состав Raksha Kavach также входят средства обнаружения, усовершенствованная 155-мм/52 буксируемая гаубица (ATAGS) компании Bharat Forge Limited (BFL), наземная система радиоэлектронной борьбы (EWS) Dharashakti и засекреченная лазерная система вооружения. Модель системы была представлена на выставке Aero India 2025.

Четырехдневный конфликт Индии с Пакистаном, вероятно, вынудил МО Индии ускорить работы в области противоракетной обороны. После окончания конфликта 10 мая МО Индии объявило о нескольких новых контрактах и испытаниях, направленных на разработку или приобретение ЗРК, тактических транспортных средств, РЛС и бронетехники.