ТАСС

Бухарест предоставил Киеву более 20 партий военной помощи

Флаги Евросоюза и Румынии
Флаги Евросоюза и Румынии.
Источник изображения: © Getty Images / picture alliance

Министр национальной обороны Йонуц Моштяну сказал, что между Штабом обороны Румынии и военными властями Украины ведется постоянный диалог о помощи

БУХАРЕСТ, 27 августа. /ТАСС/. Бухарест предоставил Киеву свыше 20 партий военной помощи. Об этом сообщил в интервью телеканалу Euronews România министр национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну.

По его словам, данные являются секретными, так как было принято соответствующее решение Верховного совета обороны страны, который объединяет высших руководителей Румынии и глав силовых ведомств.

"Я лично выступаю за гласность, я раскрыл бы [эти данные] завтра, если бы мог", - сказал он.

"Такой был подход, это инерция прошлых лет, это подход бывшего [состава] совета", - уточнил министр. На его взгляд, необходимо провести обсуждение в совете и принять решение о снятии грифа секретности с соответствующих постановлений правительства.

Моштяну сказал, что между Штабом обороны Румынии и военными властями Украины ведется постоянный диалог о помощи, в которой нуждается Киев и которую может предоставить Бухарест.

"Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще, - сообщил он. - Существует компенсация, которая поступила частично и еще поступит от Еврокомиссии".

Бывший украинский премьер, ныне министр обороны Денис Шмыгаль сообщил в 25 августа после встречи с румынским коллегой в Киеве, что Бухарест вскоре передаст Украине новую партию военной помощи, уточнив, что это будет 23-я партия и что две страны сотрудничают в области ПВО. 

  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
Евросоюз
