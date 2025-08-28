На Украине предложили мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет

Командир батальона ВСУ Юрий Береза заявил, что это "вопрос выживания страны"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мобилизация женщин и мужчин с 18 лет является вопросом выживания страны, а уехавшие за границу украинцы больше не имеют права на то, чтобы быть гражданами Украины, считает командир батальона ВСУ Юрий Береза.

"Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней - это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех <...>. Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины", - сказал Береза в эфире телеканала "Киев 24".

Военный обозначил, что необязательно 18-летних мобилизованных отправлять сразу на фронт, можно их использовать в тыловых частях.

Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. 8 февраля Зеленский анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой.