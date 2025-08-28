Администрация США обсуждает вопрос о долях правительства в оборонных компаниях

ЦАМТО, 27 августа. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о возможных долях правительства в американских компаниях, работающих в сфере обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава американского Минторга Говард Латник.

"Сейчас идет дискуссия о сфере обороны. Я о том, что Lockheed Martin, к примеру, получает 97% своей выручки от правительства США. По сути, такие компании являются частью правительства. Они производят высокотехнологичное военное оборудование. Но какова экономическая сторона всего этого? Я оставлю это на усмотрение министра обороны и заместителя министра обороны", – сказал Г.Латник в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, может ли правительство запросить долю в оборонных предприятиях.

Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией.

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях, отмечает агентство.