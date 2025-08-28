ВМС Индии приняли на вооружение два фрегата класса "Нилгири"

ЦАМТО, 27 августа. На ВМБ Вишакхапатнам 26 августа состоялась церемония принятия на вооружение ВМС Индии двух новых малозаметных фрегатов класса "Проект-17A" (P-17A), (F35) "Удаягири" и (F34) "Химгири".

Как сообщило Минобороны Индии, в мероприятии принял участие глава военного ведомства Раджнатх Сингх.

Это первая церемония, в ходе которой в боевой состав индийского флота одновременно вошли основные боевые корабли, построенные на двух разных предприятиях – Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) в Калькутте. Оба фрегата приняты в боевой состав Восточного командования ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВМС Индии семи фрегатов "Проект-17A" был подписан 20 февраля 2015 года. Общая стоимость заказа оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.).

Программа предусматривает строительство для ВМС Индии на предприятиях Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) в Калькутте семи фрегатов. MDL выступает в качестве головной верфи и построит четыре фрегата, GRSE – три.

Резка стали для строительства головного фрегата серии, "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Он был передан ВМС Индии 20 декабря 2024 года и вошел в боевой состав флота в январе 2025 года.

"Удаягири" является вторым кораблем серии. Закладка киля фрегата состоялась 7 мая 2019 года, спуск на воду – 17 мая 2022 года. "Химгири" стал третьим кораблем класса "Проект-17A" и первым, построенным GRSE. Он был заложен 10 ноября 2018 года и спущен на воду 14 декабря 2020 года. Оба корабля прошли комплексные испытания, после чего были переданы ВМС Индии 1 июля 2025 года и 31 июля 2025 года, соответственно.

Оставшиеся четыре корабля класса "Проект-17A" находятся на разных стадиях строительства на предприятиях MDL и GRSE и будут переданы заказчику к середине 2026 года.

Фрегат класса "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и отличается от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Длина корабля класса "Нилгири" составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегат оборудован ГЭУ типа CODOG с двумя газотурбинными двигателями General Electric LM2500 и парой дизельных двигателей MAN 12V28/33D STC, может развивать скорость 28 узлов, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 16 узлов.

В состав вооружения корабля входят 76-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8", ВПУ с 8 сверхзвуковыми ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630М. Для борьбы с подводными лодками корабли оснащаются ГАС HUMSA-NG, шестью 324-мм торпедными аппаратами, двумя реактивными бомбометными установками РБУ-6000.