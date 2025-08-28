"Волга", дрон-проводник, летающая "сота": как Россия призывает бойцов ВСУ выбирать жизнь

Украинские бойцы чаще сдаются в плен из-за листовок российских военных, выполненных в виде купюр иностранных валют. ТАСС — о том, какие еще способы убеждения сложить оружие используют Вооруженные силы России в ходе специальной операции.

О необычном оформлении листовок, которые сбрасываются дронами в тылу противника, рассказал ТАСС замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил (ВС) России "Восток" с позывным Рапира. Военнослужащий отметил, что такой дизайн привлекает внимание бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как те воюют за деньги. Листовки содержат инструкцию о том, как сдаться в плен ВС России.

Красные снаряды жизни

С начала спецоперации Министерство обороны России неоднократно рассказывало о применении агитационных артиллерийских боеприпасов, чтобы призвать противника прекратить сопротивление. Так, в апреле 2022 года благодаря агитснарядам, которые использовали бойцы Народной милиции ДНР, в плен сдались несколько украинских военных из числа заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Снаряды с листовками имеют корпуса красного цвета, внутрь которых загружаются рулоны агитационных материалов. Артиллерийские агитснаряды калибра 122 мм оснащены взрывателем с регулируемой задержкой, таймер которого устанавливается на различное время срабатывания в зависимости от дальности выстрела — до 10 км. Такой боеприпас разбрасывает над территорией противника около 500 листовок. Артиллеристы отмечают, что подобный "агитационный удар" — прием не новый, однако действует безотказно: как правило, после каждого такого обстрела сразу несколько украинских бойцов решают сложить оружие. Стрельба ведется как из буксируемых, так и самоходных гаубиц.

Достучаться до противника

В материале газеты "Боевая вахта" Тихоокеанского флота ВМФ России рассказывается, что оформлением листовок, сбрасываемых на украинские позиции, занимаются сообща психологи и воевавшие военнослужащие - имеющие опыт общения с пленными, понимающие, как те мыслят. "Каждая фраза - отточенная формулировка, способная в считаные секунды пробить сквозь страх, пропаганду и усталость", - говорится в статье.

При этом воздействие агитационных материалов на противника анализируется, чтобы повысить их эффективность. QR-код из листовки ведет на сайт с нейтральным доменом, в веб-интерфейсе - простые пошаговые инструкции, как выйти к российским бойцам, что им сказать. Есть даже аудиосообщения, если сложно прочесть текст.

"Каждый украинский солдат - отдельный мир: свои страхи, история, мотивация, - приводит газета слова военнослужащего с позывным Макар. - Кто-то идейный, кто-то мобилизованный насильно, кто-то просто не успел уехать. Но всех объединяет одно - страх смерти. И именно туда, в это слабое место, бьет листовка".

Российское военное ведомство рассказывало о листовках необычного содержания, которые сбрасывались на украинские позиции. К примеру, в мае 2024 года российские операторы таким образом поздравили противника с христианской Пасхой. В апреле 2025 года дроноводы распространили материалы, посвященные международной акции "Диктант Победы".

Более чем на 25 км летят агитационные боеприпасы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Снаряды потомка легендарной "Катюши" несут уже около 1 тыс. листов агитационных материалов формата А5.

Миротворческую миссию может выполнять еще более грозная реактивная установка — "Ураган".

РСЗО "Ураган" во время залистовывания позиций ВСУ Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Ее снаряды в агитационном исполнении призывают противника сложить оружие на дальности около 35 км. Каждый боеприпас усеивает листовками (специалисты называют этот процесс залистовыванием) площадь более 1 кв. км.

Призыв с небес

В ходе специальной военной операции Вооруженными силами России успешно применялся комплекс "Леер-3", предназначенный для обнаружения скоплений абонентов сотовой связи в нехарактерных для владельцев мобильных телефонов местах: к примеру, в деревянных сараях или лесной чаще. В состав комплекса входит беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", оснащенный специальной разведывательной и радиопередающей аппаратурой.

БПЛА "Орлан-10" Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

"Мы летим над населенным пунктом и <...> засекли парочку абонентов, из них один интересный: принадлежность — Нидерланды", — комментировал боевую работу комплекса его оператор. Координаты найденных аномалий передаются вышестоящему командованию для принятия дальнейших решений. Также "Леер-3" способен подавлять радиосигналы сотовых телефонов стандарта GSM в радиусе от 1 до 30 км — или отдельные выбранные номера, или до 2 тыс. абонентов одновременно.

Помимо этого, передатчик "Орлана-10" может имитировать сигнал сотовой вышки, к которой подключаются мобильные телефоны, и отправлять на аппараты сообщения. Это используют расчеты комплекса для рассылки СМС-сообщений с призывами к украинским военнослужащим сложить оружие.

Следуй за российским дроном

Беспилотники нашли в ходе спецоперации широкое применение не только для разведки и нанесения ударов, но и сброса агитационных материалов на позиции противника. В декабре 2023 года российские конструкторы сообщили о разработке для FPV-дрона устройства револьверного типа для сброса миниатюрных авиабомб, а также контейнеров для распространения листовок. Один беспилотник способен за один вылет сбросить более 1 тыс. листов агитматериалов.

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС Источник изображения: © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Вооруженные силы России все чаще используют тактику залистовывания вражеских позиций перед их артобстрелом и штурмом. Прием доказал свою эффективность: многие украинские боевики оставляют свои окопы и складывают оружие.

Минобороны России опубликовало кадры, на которых сдавшийся в плен рассказал о процедуре вывода решивших сложить оружие к российским позициям. "Нашел листовку с QR-кодом, — сообщил военнослужащий ВСУ Александр. — Взял тихонько эту листовку, никому сразу не показывал, сам сканировал QR-код, нашел Telegram-бот с указаниями". Александр предложил сослуживцу Игорю присоединиться к нему. "По инструкции вышли на указанное место, где была радиостанция. <...> И там были указания, как лучше и безопаснее пройти до русских солдат", — поделился Александр воспоминаниями.

Тысячи вызвавших "Волгу"

С середины 2023 года для украинских военных, решивших сдаться, российскими силовыми структурами выделена частота 149,2 МГц. Она является единой на всех направлениях спецоперации. Для начала процедуры необходимо выйти на связь на данном канале (это позволяет большинство современных портативных радиостанций) и вызвать "Волгу".

В сентябре 2023 года представитель оперативных служб рассказал ТАСС, что каналом успешно воспользовалось более 10 тыс. бойцов ВСУ.

В дальнейшем "Волга" начала слушать эфир в других диапазонах - на частотах 49,2 и 449,2 МГц. ВСУ глушат данные каналы связи, поэтому связаться со спасительным позывным теперь можно и через мессенджер Telegram.

Зачастую беспилотники используются в качестве "проводников", чтобы указать сдающимся безопасные пути прохода к позициям ВС РФ. Военнопленный рассказал, что после атаки российских беспилотников он решил сложить оружие. "Я лежу и прошу, показываю, что я сдаюсь, — вспоминал боец. — Потом я понял, что он (беспилотник — прим. ТАСС) мне машет — мол, провожать буду. Я пошел за "птичкой". Бежал за дроном по трассе, он мне показывает, что иду немного не туда, что вокруг все заминировано, нужно идти строго по трассе".

По многочисленным свидетельствам, применяет дроны для сдающихся в плен бойцов ВСУ и Украина — чтобы препятствовать их выходу к российским военнослужащим. Так, штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Гусь сообщил ТАСС о случае, когда оператор украинского БПЛА-камикадзе выбирает в качестве цели своих же сослуживцев, а не российских солдат. Таким образом в селе Поддубное ДНР были убиты больше 15 пленных. "Меня и еще одного [сослуживца], получается, ранил свой же дрон, — вспоминал пленный украинский военнослужащий. — Трое погибли в результате сброса".

Виктор Бодров