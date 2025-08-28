Войти
RMG: действующий французский полковник планировал в Киеве операции против ВС РФ

Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

Франсуа Гонен занимался этим в течение четырех месяцев 2024 года, пишет издание

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Действующий полковник французских Сухопутных войск (СВ) Франсуа Гонен летом 2024 года участвовал в планировании военных операций Вооруженных сил Украины против российских войск. Это следует из статьи самого офицера в последнем выпуске журнала Revue militaire générale (RMG), которая имеется в распоряжении ТАСС.

В публикации под названием "Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности" Гонен сообщает, что в течение четырех месяцев 2024 года "выполнял задачи" в составе французского военного атташата в Киеве. В биографии полковника, приведенной вместе со статьей, указано, что офицер "был в командировке" на Украине.

По данным журнала, в настоящее время Гонен занимает должность начальника отдела анализа и планирования в управлении оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии "Европа" СВ Франции. Ранее он служил в Оперативном штабе Командования наземными силами и операциями французской армии, Генеральном штабе ВС Франции и Управлении военной разведки министерства вооруженных сил республики. Гонен специализируется на планировании общевойсковых операций.

В самой статье детально описываются тактические аспекты вторжения ВСУ в Курскую область и операций ВС РФ в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. При этом в публикации приводятся карты боевых действий в ДНР за июнь-август прошлого года, используемые французскими СВ при планировании военных операций.

Ежегодное издание RMG выпускается Командованием перспективных боевых действий французских СВ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
