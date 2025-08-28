Ракетные корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ракетные корабли Каспийской флотилии провели учение, в ходе которого уничтожили морские и береговые, а также воздушную цель "противника", сообщили в пресс-службе Каспийской флотилии.

"На Каспийской флотилии (КФл) завершилось двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. В ходе ЗТУ экипажи кораблей выполнили учебно-боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения личный состав с помощью корабельных систем радиолокационного наблюдения обнаружил воздушную цель, после чего расчеты зенитных артиллерийских комплексов "Палаш" взяли ее на сопровождение. Далее экипажи кораблей провели постановку помех и уничтожили воздушную цель совместным огнем.

"В рамках учения были обнаружены и поражены корабельными артиллерийскими орудиями надводные цели, имитировавшие отряд кораблей условного противника", - добавили в пресс-службе.

На завершающем этапе учения корабли выполнили залпы из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим вражеские укрепрайоны. Средства объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение цели условного противника.

Всего в учении задействовали более десяти боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.