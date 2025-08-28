Starship завершил десятый испытательный полет, приводнившись в Индийском океане

В ходе этого полета SpaceX впервые удалось вывести из грузового отсека корабля восемь симуляторов спутников системы связи Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX завершила во вторник десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который успешно приводнился в Индийском океане, несмотря на повреждение его хвостовой части.

"Это приводнение", - сказал ведущий трансляции, которая велась на странице компании в X. Предыдущие три запуска прототипа Starship - в январе, марте и мае - завершились неудачей.

В ходе этого полета компании впервые удалось вывести из грузового отсека Starship восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Разработчики уже несколько раз ставили перед собой эту задачу, однако реализовать ее не удавалось из-за технических проблем. Кроме того, компания успешно осуществила повторный запуск двигателя Raptor и протестировала улучшения, направленные на повышение надежности корабля во время возвращения на Землю.

Ракета стартовала в 19:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома Starbase в штате Техас. В этот раз не планировалось контролируемое возвращение ускорителя на стартовую площадку. После отделения от корабля он замедлился и мягко приводнился в Мексиканском заливе.

15 марта глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую преследует предприниматель, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.