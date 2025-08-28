Немецкие истребители сопроводили российский Ил-20М над Балтикой, пишет Bild

Bild: истребители ВВС ФРГ сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Истребители ВВС Германии якобы поднялись для сопровождения российского самолета Ил-20М в небе над Балтийским морем, утверждает газета Bild со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ.

"НАТО подняла по тревоге два немецких (истребителя – ред.) Eurofighter в связи с приближением российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Истребители-перехватчики взлетели с аэродрома Росток-Лааге, чтобы идентифицировать российский самолет типа Ильюшин Ил-20М", - говорится в статье.

Согласно публикации, самолет находился в международном воздушном пространстве. По информации издания, самолеты ВВС Германии поднимаются над Балтикой по тревоге уже десятый раз с начала 2025 года.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.