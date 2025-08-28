Войти
Вьетнам представил новую САУ с советской пушкой на шасси КамАЗ

Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Вьетнам представил новую САУ с советской гаубицей Д-20 на шасси КамАЗ-6560

Новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на шасси российского КамАЗа представили во Вьетнаме. В основе машины лежит советская пушка-гаубица Д-20, которую начали производить в 1953 году, сообщает Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.



Самоходная гаубица PTH-152 получила полноприводное четырехосное шасси КамАЗ-6560 с бронированной кабиной. В задней части находится качающаяся часть 152-миллиметровой гаубицы с закрытой рубкой для расчета. Для самообороны установку оснастили дистанционно управляемым модулем с крупнокалиберным пулеметом.

САУ, разработанная оборонно-промышленной и телекоммуникационной группой Viettel министерства обороны Вьетнама, получила современную систему управления огнем. Боевая масса установки — 34 тонны. Дальность стрельбы Д-20 активно-реактивным снарядом составляет 24 километра.

В мае редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев рассказал, что новые САУ на колесном шасси «Мальва» и «Гиацинт-К» могут повысить эффективность работы артиллерийских подразделений Вооруженных сил России.

