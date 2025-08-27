«Росэл» впервые представил на DRONEXPO-2025 новейшие разработки для борьбы с БПЛА

Ведущая отраслевая выставка беспилотных технологий проходит в Казани с 26 по 28 августа

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех представил на ведущей отраслевой выставке беспилотных технологий DRONEXPO-2025 новейшие разработки в области радиоэлектронной борьбы с дронами. Кроме того, впервые публично презентован доплеровский измеритель скорости и угла сноса для БПЛА. Эта аппаратура применяется на территориях с ненадежной спутниковой связью, а также в условиях подавления сигнала. Все изделия — полностью отечественные разработки.

В центре внимания — усовершенствованная версия комплекса радиоэлектронного подавления «СЕРП-ВС13Д». Ее ключевое преимущество — увеличение количества рабочих частот с шести до тринадцати. Это позволяет эффективно нейтрализовать даже сложные цели. Комплекс сочетает функции РЭБ и высокоточного детектора, использующего алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения одиночных и групповых атак. Он поддерживает как автоматический, так и ручной режимы работы и уже доказал свою надежность.

Также представлена мобильная система подавления «ПРЕС» для защиты транспортных средств: машин скорой помощи, автобусов, грузовиков и легковых автомобилей. Устройство весом всего 14,5 кг оснащено специальными магнитными креплениями для быстрого монтажа и работает на частотах, наиболее популярных среди операторов FPV-дронов. Оно обеспечивает подавление на расстоянии до 150 метров с круговым охватом 360° в широком диапазоне. Система сохраняет работоспособность в широком температурном диапазоне — от −40 °С до +40 °С — и подключается напрямую к аккумулятору транспортного средства, не требуя дополнительных источников питания. При необходимости генераторы помех можно оперативно заменять в полевых условиях без привлечения специалистов с завода-изготовителя.

Кроме решений для противодействия беспилотникам «Росэл» представил разработанные предприятиями холдинга комплектующие для БПЛА. Среди них — навигационные модули, обеспечивающие высокоточное позиционирование не только по спутниковым сигналам, но и через наземные базовые станции мобильной связи. Модули оснащены интегрированной антенной и мини-барометром, определяющим высоту с точностью до 10 см. Также на стенде можно увидеть два типа контроллеров двигателей, в том числе новую модель мощностью до 4 кВт для беспилотников грузоподъемностью до 25 кг, и полетный контроллер с тройным резервированием телеметрии и датчиков для работы в экстремальных условиях.

Особое место в экспозиции занимает новейший малогабаритный доплеровский измеритель скорости и угла сноса (ДИСС) для беспилотников. Он служит для работы в условиях отсутствия или подавления спутникового сигнала. Устройство успешно прошло летные испытания и запущено в серийное производство. Оно отличается рекордно низким энергопотреблением — в четыре раза меньше предшественников — и уменьшенным в десять раз весом. Благодаря продвинутым алгоритмам цифровой обработки сигнала достигнута беспрецедентная точность измерений. Изделие может использоваться в качестве автономной резервной навигационной системы для самолетов, вертолетов и БПЛА в регионах с нестабильной спутниковой связью, таких как Заполярье, а также в условиях радиоэлектронного противодействия.

«Участие в DRONEXPO позволяет нам продемонстрировать широкий спектр компетенций в сфере беспилотных технологий. Мы не только создаем эффективные средства защиты от дронов-нарушителей, такие как „ПРЕС“ и „СЕРП-ВС13Д“, но и разрабатываем критически важные компоненты для отечественных БПЛА, внося вклад в обеспечение безопасности», — прокомментировали в «Росэле».

DRONEXPO-2025 проходит в Казани с 26 по 28 августа.