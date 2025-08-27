Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно

К 2028-2029 годам

Госкорпорация «Ростех» намерена увеличить производство самолётов Ту-214 до 20 единиц в год к 2028-2029 годам, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.

Об этом он заявил на церемонии награждения почетных граждан Казани, отметив, что Казанский авиационный завод за последние три года превратился в высокотехнологичное предприятие.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал о планах по поставкам первых Ту-214 в 2025 году, а Минпромторг в марте объявил о наличии заказов на 30 таких самолётов.

Первый полёт Ту-214 с новыми российскими комплектующими состоялся в ноябре 2024 года и продолжался 1 час 10 минут, что подтвердило работоспособность обновлённой конструкции.