Бельгия назвала сроки поставки истребителей F-16 Украине

Бельгия передаст Украине самолеты F-16 в сентябре

Бельгия намерена передать Украине новую партию истребителей F-16, а также выделить €20 млн. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, Киев получит самолёты в сентябре, а деньги пойдут на восстановление инфраструктуры.

Первые F-16 от Запада Украина получила в конце июля 2024 года. Их размещали в 40 километрах от линии фронта, чтобы истребители не уничтожили российские военные. Украинская сторона получила тогда первые 10 самолетов, а всего ВСУ обещали передать 79 таких истребителей. На тот момент F-16 решили поставить на Украину Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.

Однако Бельгия в 2024 году Бельгия заявила, что не может отправить истребители на Украину, объяснив это отсутствием подготовленных украинских военных летчиков и нехваткой запчастей.

В мае 2025 года бельгийские власти заявляли, что намерены каждый год поставлять оружие Украине на €1 млрд и планируют ускорить поставки своих истребителей F-16.

Ранее Польша сообщила об отправке Украине списанных истребителей МиГ-29.

Надежда Корзун

