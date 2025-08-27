Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

Союз немецких портов попросил выделить деньги из бюджета на подготовку к войне

Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из оборонного бюджета на подготовку к возможной войне. Об этом сообщает DPA.

В письме союз отметил, что порты имеют центральное значение для военных сценариев в качестве логистических узлов, а в ситуации войны - становятся «первой линией атаки».

В ZDS считают, что должны быть готовы, «даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет».

В публикации утверждается, что на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий из бюджета необходимо €3 млрд. Средства будут направлены на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных средств, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз.

В июле журнал Military Watch Magazine сообщил, что Германия намерена получить американские крылатые ракеты Tomahawk и установки Typhon с целью, предположительно, ударов вглубь России, в том числе и по Москве.

Ранее военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году.

Самер Мустафа