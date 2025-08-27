Войти
Lenta.ru

«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики

681
0
+1
Адмирал Амелько. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Адмирал Амелько. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС.

TNI: Новые фрегаты проекта 22350 ВМФ России превратят в ракетные грузовики

Новые фрегаты проекта 22350, которые строят для Военно-морского флота (ВМФ) России, станут эффективным средством защиты акваторий. Об этом пишет обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

По его словам, относительно небольшие корабли с большим количеством ракет могут сослужить хорошую службу в качестве средств защиты A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра).

14 августа на воду спустили пятый фрегат проекта 22350 — «Адмирал Амелько». Корабль, который называют «морским терминатором», станет первым представителем серии, способным нести до 32 крылатых ракет. «Этот новейший фрегат также является одним из первых, на котором количество ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 увеличилось вдвое, что, по сути, превратило фрегаты в плавучие ракетные грузовики», — пишет Сучиу.

Ранее в августе военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов сообщил, что фрегаты проекта 22350 способны уничтожать атомные подлодки противника с безопасного расстояния.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
УКСК
Проекты
22350
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу