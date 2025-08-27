«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики

TNI: Новые фрегаты проекта 22350 ВМФ России превратят в ракетные грузовики

Новые фрегаты проекта 22350, которые строят для Военно-морского флота (ВМФ) России, станут эффективным средством защиты акваторий. Об этом пишет обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

По его словам, относительно небольшие корабли с большим количеством ракет могут сослужить хорошую службу в качестве средств защиты A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра).

14 августа на воду спустили пятый фрегат проекта 22350 — «Адмирал Амелько». Корабль, который называют «морским терминатором», станет первым представителем серии, способным нести до 32 крылатых ракет. «Этот новейший фрегат также является одним из первых, на котором количество ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 увеличилось вдвое, что, по сути, превратило фрегаты в плавучие ракетные грузовики», — пишет Сучиу.

Ранее в августе военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов сообщил, что фрегаты проекта 22350 способны уничтожать атомные подлодки противника с безопасного расстояния.