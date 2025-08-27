Войти
Штраф экс-главе отдела ГУС Минобороны заменили на лишение свободы

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Штраф экс-главе отдела ГУС МО Слюсарю заменили на семь лет лишения свободы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заменил штраф в 2,5 миллиона рублей на 7 лет лишения свободы бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю по делу о взятке, сообщила РИА Новости адвокат фигурантки Елены Гришиной Елена Волкова.

"Суд изменил приговор нижестоящего суда и квалификацию совершенного преступления, заменив назначенный фигурантам штраф в 2,5 миллиона рублей каждому на 7 лет лишения свободы", - сказала Волкова.

Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.

В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Слюсаря к наказанию в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Вместе с ним аналогичные штрафы суд назначил двум другим фигурантам дела: гендиректору ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной. Они были признаны виновными в даче взяток на общую сумму 170 тысяч рублей.

Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении обоих топов второе уголовное дело о хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта. Вместе с ними на скамье подсудимых еще двое: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов.

По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.

