В России оценили востребованность снайперской «плетки»

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости.

«Калашников»: Объемы выпуска СВДС увеличили из-за востребованности винтовок

Снайперская винтовка Драгунова (СВД), которую называют «плеткой» из-за хлесткого звука выстрела, и ее модификации востребованы в войсках. Эффективность оружия оценил концерн «Калашников».

Производитель напомнил, что ровно 30 лет назад на вооружение Российской армии приняли модификацию «плетки» со складывающимся прикладом (СВДС). Эта версия предназначена для Воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения.

«Калашников» продолжает серийный выпуск СВДС, которые Вооруженные силы (ВС) России успешно применяют в зоне СВО. «В связи с большой востребованностью винтовок, имеющих меньшие габариты и складывающийся приклад, объемы выпуска СВДС за последние несколько лет существенно увеличились», — говорится в сообщении.

Помимо приклада, СВДС отличается от базовой модели укороченным и утолщенным стволом. Длина СВДС со сложенным прикладом составляет 875 миллиметров.

В июне командир группы снайперов с позывным Гусар рассказал, что пехотные снайперы ВС России в зоне СВО ведут охоту за коптерами противника в ночное время суток.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
СВДС
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
