На выставке в Казани представили легкий дрон из зоны СВО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат из пенопласта с крылом обратной стреловидности представили на выставке "Дрон экспо - 2025", куда он был доставлен из зоны СВО. Об этом ТАСС рассказал главный инженер компании "Пульсар" Андрей Вепрев.

"Эти экземпляры мы привезли с передовой. Мы три года возим в зону СВО гуманитарную помощь и уже убедились в том, что есть спрос на легкие дроны из пенопласта и пеноплэкса. Они дешевле, они долго находятся в воздухе, а это самое нужное. И они могут поднять большой вес. Вот этот дрон - мы называем его "Орск-2" - это первая разработка, в которой мы сделали три подвеса", - рассказал он. Главный инженер пояснил, что ранее беспилотник мог переносить один боеприпас, однако сейчас к нему можно прикрепить сразу три.

Несмотря на собственный небольшой вес, БПЛА "Орск-2" способен нести полезную нагрузку около 5 кг. Он используется также для доставки воды и еды, а таже боекомплекта российским бойцам.

Говоря про дроны-разведчики, также представленные на экспозиции, инженер отметил, что они демонстрируют высокую маневренность благодаря конструкции планера. "У них высокая маневренность, потому что модель крыла обратной стреловидности. Идея была взята с конструкции крыла истребителя Су-47", - отметил он.

Международная выставка беспилотных технологий "Дрон экспо" проходит в Казани с 26 по 28 августа, на площадке выставочного центра "Казань экспо". Свыше 200 производителей из разных стран представляют на ней новейшие разработки в области беспилотных авиационных платформ.