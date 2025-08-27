Войти
Индия создаст свой «Железный купол» к 2035 году

Фото: Naveen Sharma / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Naveen Sharma / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Генерал Чаухан: Индия создаст аналог системы ПРО «Железный купол» к 2035 году

Индия планирует создать свой ракетный «зонтик», который станет аналогом израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», к 2035 году. Об этом сообщил начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан, передает Reuters.

Он подчеркнул, что комплекс под названием «Сударшан Чакра» защитит стратегические объекты на территории Индии.

По словам генерала, система ПРО будет обнаруживать и нейтрализовывать приближающиеся угрозы при помощи беспилотников и противоракет. При этом более подробные характеристики системы Чаухан не раскрыл.

«Эксперты предупреждают, что подобная система ПРО для стран с большой территорией, таких как США или Индия, была бы чрезвычайно дорогостоящей технической задачей, которая может оказаться невыполнимой или не обеспечить защиту, к которой стремятся политические лидеры», — говорится в материале.

В марте телеканал CNN сообщил, что в США начали разработку новой системы ПРО «Золотой купол» для защиты страны от ракетных ударов. Считается, что система превзойдет «Железный купол» по основным характеристикам.

