Источник изображения: topwar.ru

В Ереване состоялся второй раунд стратегического диалога между Арменией и Великобританией при участии заместителя главы МИД Ваана Костаняна и государственного секретаря по делам Европы Соединенного Королевства Стивена Даути, пишут армянские СМИ.

Сообщается, что стороны подвели итоги сотрудничества с момента первой встречи в Лондоне в 2023 году и подтвердили важность регулярных высокоуровневых контактов для развития двусторонних отношений. Центральным же решением стало повышение уровня межгосударственных отношений до статуса стратегического партнерства.

В материале также говорится, что в ходе диалога армянская сторона подробно ознакомила британских коллег с ходом «демократических преобразований» в стране, включая судебную реформу, меры по защите прав человека и антикоррупционные инициативы. В свою очередь, британские гости высоко оценили достигнутый прогресс и подтвердили поддержку дальнейших реформ.

В то же время значительное внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Достигнута договоренность об обмене военными атташе, укреплении взаимодействия в кибербезопасности и противодействии гибридным угрозам.

Экономическая составляющая партнерства включает содействие торговле и инвестициям, поддержку инклюзивного развития Армении и работу с международными финансовыми институтами. Стороны также отметили рост межличностных контактов и договорились углублять сотрудничество в области образования, культуры и профессиональных обменов.

Таким образом, армянское руководство продолжает углублять связи с Западом, всё сильнее отдаляясь от России. К слову, недавно премьер Армении обвинил «советскую патриотическую модель» в потере Карабаха.