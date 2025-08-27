Войти
Газета.ru

Залужный признал превосходство российской военной науки над украинской

571
0
0
Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-главком ВСУ Залужный признал, что вся военная наука сосредоточена в России

Бывший главнокомандующий Вооруженными силам Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что сегодня вся военная наука сосредоточена в России. Свое мнение он высказал в подкасте «Новая украинская школа», передает ТАСС.

Дипломат отметил, что еще во время службы в армии мечтал пройти обучение в Москве, поскольку российская военная школа считалась самой передовой.

Залужный также отметил, что на Украине официально запрещено цитировать работы ученых из России, но без них сложно модернизировать собственную военную науку. По мнению экс-главкома, в частности, при подготовке офицеров следует учитывать особенности страны и не копировать слепо модели обучения стран Запада.

До этого Залужный заявил, что фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью, это актуально в том числе для фронта. По его мнению, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.

Ранее американист рассказал, почему США могут поддержать Залужного в качестве президента Украины.

Сакина Нуриева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу