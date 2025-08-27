Войти
Газета.ru

Индия планирует создать собственный противоракетный щит к 2035 году

509
0
0
Военнослужащие ВС Индии
Военнослужащие ВС Индии.
Источник изображения: Adnan Abidi/Reuters

МО Индии: противоракетный щит будет введен в эксплуатацию в течение десятилетия

Глава Минобороны Индии Анил Чаухан заявил, что в стране в течение десятилетия создадут собственный противоракетный щит. Его слова передает агентство Bloomberg.

Щит получил название Сударшан Чакра - в честь огненного вращающегося диска в одной из четырех рук бога Вишну. Это мощное оружие, которое, как считают индуисты, уничтожает зло и утверждает справедливость.

Аналогично израильскому «Железному куполу», индийская система ПРО будет защищать стратегические, гражданские и важные национальные объекты страны, рассказал Чаухан на семинаре по новым технологиям и военному делу в городе Мхоу в штате Мадхья-Прадеш.

Глава Минобороны заявил, что система противоракетной обороны сможет обнаруживать и нейтрализовывать входящие угрозы с использованием беспилотников и ракет. Подробности работы щита он не раскрыл.

Эксперты предупреждают, что для стран с большой территорией, таких как США или Индия, создание подобной системы противоракетной обороны станет чрезвычайно дорогостоящей технической задачей, которая может оказаться невыполнимой или не обеспечить ту защиту, к которой стремятся политические лидеры.

Как отмечает Bloomberg, Индия осознала необходимость в мощной системе противовоздушной обороны после четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае. Обе страны выпустили ракеты и запустили тысячи беспилотников, нанося удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры друг друга.

В конце июня стало известно, что правительство США в 2026 году планирует выделить $25 млрд на создание системы ПРО «Золотой купол». По мнению политолога Дмитрия Стефановича, говоря о новой системе ПРО, президент США Дональд Трамп хочет показать американскую мощь и способность нанести удар, который останется без ответа.

Ранее в Индии полиция задержала голубя.


Алексей Натин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу