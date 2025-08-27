"Российская армия решает". Чем для ВС РФ обернулась летняя кампания СВО

Полковник Ходаренок призвал не измерять километрами успехи российской армии

Российская армия завершает летнюю кампанию СВО. Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника. Однако многие аналитики обращают внимание на невысокие темпы продвижения российских войск. Почему не стоит оценивать успехи в вооруженном конфликте в километрах и какие выводы можно сделать из летней кампании 2025 года - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Почему не стоит считать километры

Украинский военный аналитический проект DeepState отмечает, что Россия с ноября 2022 года сумела занять менее 1% территории Украины. За 1010 дней СВО под контроль Москвы перешло 5842 кв. км - всего 0,97% площади страны. Разберемся, что тут не так.

Напомним, сегодня Россия контролирует около 20% Украины. Части и соединения ВС РФ успешно продвигаются в глубину обороны противника в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Вместе с тем следует отметить, что специальная военная операция представляет собой, пожалуй, первый конфликт, в котором успехи или неудачи войск с обеих сторон некоторыми представителями экспертного сообщества измеряются квадратными километрами.

А ведь по большому счету территория в ходе вооруженной борьбы в ряде случаев имеет не самое решающее значение.

К примеру, в ходе Первой мировой войны и даже на ее заключительном этапе германская армия сражалась только на иностранной территории. Какие-либо территориальные уступки силам союзников были относительно невелики. Однако усталость личного состава Вооруженных сил Германии от войны и отсутствие веры в победу привело армию к 8 августа 1918-го - «самому черному дню германской армии в истории мировой войны» (по оценке генерала Эриха Людендорфа). В этот день были наголову разбиты от шести до семи германских дивизий, которые, по сути, и не проявили особого желания сражаться. Как отмечал Людендорф, «солдаты сдавались отдельным неприятельским всадникам и целые части складывали оружие перед единственным танком».

После 8 августа император Германии Вильгельм II пришел к осознанию того, что его страна уже не может выиграть войну. Возможности изменить обстановку в сторону победы уже не было. Но к этому выводу германское руководство привело отнюдь не количество утраченных «квадратных километров» (которое и было-то относительно невелико). Просто не было возможности ни продолжать войну, ни тем более добиться в ходе боевых действий стратегического успеха. Вот это на самом деле в ходе вооруженной борьбы и есть главное, а не проценты захваченной территории. И есть некоторые основания полагать, что при затягивании войны Украина вполне может подойти к событию типа германского 8 августа.

Выводы из летней кампании - 2025

Какие выводы можно сделать сегодня из завершающейся летней кампании СВО (будет ли зимняя, пока вопрос открытый)? Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника.

Именно российская армия решает, где и когда будут развиваться главные события на линии боевого соприкосновения. И нет никаких оснований предполагать, что события каким-то образом могут развернуться в благоприятном для ВСУ направлении.

Вместе с тем у общественности порой возникают вопросы - а не слишком ли незначительны ежесуточные темпы продвижения российских войск в ходе наступательных боевых действий?

Дело в том, что на поле боя сейчас господствуют беспилотные летательные аппараты. В подобных условиях отмечается, к примеру, до 60 попаданий БПЛА в отдельно взятый танк, а действия в наступлении трех бойцов приобретают чуть ли не оперативный характер, а если пяти - то это уже практически массированный удар. В такой обстановке и продвижение на 500 метров считается явным успехом.

В подобных условиях вполне обоснованно считается, что главное отличие СВО от всех предыдущих вооруженных конфликтов - массированное применение беспилотных летательных аппаратов, которое коренным образом изменило характер войны. При этом есть и еще одна черта СВО, на которую внимания обращают значительно меньше, но, пожалуй, именно она определяет сегодня главные особенности вооруженной борьбы. К таковой относится следующее - ни одной из сторон конфликта по ряду причин не удалось в ходе боевых действий добиться господства в воздухе. А вот именно оно, а не БПЛА, оказывает самое решающее влияние на результаты боев и сражений. Кто владеет воздухом, тот может вести войну по своему усмотрению.

Военнослужащий 288-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ZALA в Луганске, 10 августа 2025 года. Источник: Сергей Бобылев/РИА Новости

Если бы ВС РФ завоевали господство в воздухе и провели, к примеру, воздушную кампанию продолжительностью 40-45 суток с боевым напряжением по две тысячи самолетовылетов в сутки, то нельзя исключать, что сроки проведения СВО выглядели бы несколько иначе.

Какая предстоит работа

Чтобы такую кампанию спланировать и осуществить, необходимо:

Выиграть битву в эфире (важнейший и в то же время один из самых сложных вопросов), это вопрос высоких технологий и вывода частей и соединений РЭБ на соответствующий уровень. То есть надо сделать так, чтобы работа радиоэлектронных средств противника стала попросту невозможной. Боевых самолетов в составе ВКС и подготовленных летчиков и штурманов (хотя бы по два экипажа на самолет) должно быть столько, чтобы хватало на 2 тыс. самолетовылетов в сутки в течение 40-45 суток. В составе ВКС должны быть самолеты - специализированные постановщики помех из боевых порядков и из зон барражирования. Также необходимо иметь подразделения многофункциональных истребителей, специально подготовленных для борьбы с зенитными ракетными комплексами и системами. В этих целях также требуется иметь разнообразное противорадиолокационное вооружение. Наземные структуры ВКС в полном объеме должны быть готовы к подобной воздушной кампании. Для этого необходимо иметь требуемое количество и ассортимент авиационных средств поражения. Сюда же надо приплюсовать запасы авиационного топлива (а это, заметим, многие и многие миллионы тонн). Аэродромная сеть в западной части страны должна соответствовать базированию подобного боевого состава авиации.

На первый взгляд, вроде бы и перечислено немного. Но это, по сути, совершенно новый боевой и численный состав ВКС, и определенный технологический уровень. То есть после завершения СВО, надо полагать, предстоит большая работа по совершенствованию боевых и оперативных возможностей этого вида вооруженных сил.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

