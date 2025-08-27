HoverAir выпустила первый в мире полностью водонепроницаемый дрон

HoverAir Aqua

Компания HoverAir (США) продолжила линейку своих беспилотников первым в мире водонепроницаемым летающим дроном — Aqua. Он станет настоящей находкой для любителей водных развлечений, желающих запечатлеть их наиболее яркие подробности.

HoverAir Aqua весит около 250 грамм и не требует специальной лицензии на полеты. Он может находиться в воздухе до 23 минут и послушно следовать за своим владельцем со скоростью 55 км/ч даже при ветре более 60 км/ч. Будучи оснащенным радаром, дрон способен зависать на высоте в 5 см от поверхности воды.

HoverAir Aqua

Главная изюминка HoverAir Aqua — камера с 1/1,28-дюймовым CMOS-сенсором и поддержкой HDR. Камера записывает видео в формате 4К с частотой 100 FPS, а система стабилизации SmoothCapture 3.0 с гидрофобным покрытием линз надежно сохраняет кадр чистым даже при попадании брызг на объектив. Дрон оснащен радиатором из магниевого сплава, двигателем из нержавеющей стали и титановыми винтами, устойчивыми к морской воде. 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей на корпусе позволяет просматривать снимки и изменять настройки, не прибегая к помощи смартфона.

HoverAir Aqua

У HoverAir Aqua более 15 режимов полета, включая следование за каяком или лодкой, крепление на штативе, серфинг, подводные съемки, когда сам дрон находится на поверхности воды. Пульт управления беспилотником крепится к руке. HoverAir Aqua доступен на платформе Indiegogo за $1000. Начало поставок ожидается к концу текущего года.

Александр Агеев