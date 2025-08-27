ВВС Доминиканской Республики получили последний вертолет AW-169

ЦАМТО, 26 августа. Военно-воздушные силы Доминиканской Республики приняли последний из четырех заказанных в марте 2023 года у группы Leonardo вертолетов AW-169.

Как сообщает Defensa.com, новый вертолет c р.н. FAD3080 присоединился к трем ранее поставленным AW-169 (FAD3078, FAD3079 и FAD3081) в составе поисково-спасательной эскадрильи "Агилас", размещенной на авиабазе "Сан-Исидро".

Церемония приемки вертолета состоялась после завершения перегоночного полета из США.

Ранее на предприятии Leonardo Helicopters в Филадельфии прошли комплексную подготовку 16 пилотов и 8 технических специалистов ВС Доминиканской Республики.

Приобретение AW-169 дополняет поставку 7 учебно-тренировочных самолетов T-35 "Пиллан"/E-26 "Тамиз", приобретенных год назад из состава ВВС Испании.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2021 года Министерство обороны Катара подтвердило, что заказало вертолеты AW-169 группы Leonardo в дополнение к ранее приобретенным вертолетам H-125 и NH-90 для обучения личного состава. Тем не менее, они так и не были приняты на вооружение. В результате первоначально техника была предложена ВС Колумбии, а затем ВВС Доминиканской Республики, которые приобрели ее в марте 2023 года.

В феврале 2023 года президент Луис Абинадер Корона подтвердил покупку четырех вертолетов, которые будут использоваться в поисково-спасательных операциях на море, однако не раскрыл их тип. Месяц спустя командующий ВВС Доминиканской Республики генерал-майор Карлос Р.Фебриле Родригес сообщил о приобретении четырех AW-169.

Первая пара AW-169 была доставлена в Доминиканскую Республику в марте 2024 года.

Поставка AW-169 значительно расширит возможности ВВС Доминиканской Республики. Вертолет может применяться для выполнения различных задач, включая поисково-спасательные операции, перевозку личного состава и грузов в труднодоступные места, поддержку специальных операций, медицинскую эвакуацию.

AW-169 максимальной взлетной массой 4600 кг оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney Canada PW210A1 мощностью 1010 л.с., максимальная скорость – до 306 км/ч, максимальная продолжительность полета – 4 ч 30 мин. На борту могут быть размещены до 10 человек, включая двух пилотов.