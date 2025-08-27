Войти
Помощь ЕС Украине с начала конфликта составила почти €170 млрд

Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер также напомнила об обучении в Евросоюзе 80 тыс. украинских военных

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Суммарная помощь Евросоюза Украине с начала конфликта составила почти €170 млрд, включая €60 млрд на оружие, до конца года ЕС намерен поставить Киеву 2 млн снарядов. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных "гарантиях безопасности" Киеву.

"Мы оказываем значительную поддержку Украине. Сейчас объем нашей помощи Украине составил уже почти €170 млрд. В том числе мы также выделили почти €60 млрд на поставки оружия, в частности, через Европейский фонд мира. Что касается 2 млн снарядов калибра 155 мм, они должны быть поставлены к концу 2025 года", - сказала он.

Хиппер также напомнила, что с начала боевых действий обучение в ЕС прошли 80 тыс. украинских военных.

Что касается гарантий безопасности, по ее словам, сейчас этот вопрос "обсуждают национальные советники по безопасности ЕС и США". 

