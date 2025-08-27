Войти
Corriere della Sera: западные страны поставляют Украине устаревшие БПЛА

Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника.
По данным газеты, российские технологии более продвинутые в том числе в области блокировки механизмов телеуправления БПЛА

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. БПЛА, получаемые ВСУ от стран НАТО, устарели. Об этом сообщает газета Corriere della Sera в репортаже из контролируемого ВСУ района Донбасса со ссылкой на одного из командующих батальоном спецназначения.

Он рассказал, что его подразделение занимается, в частности, переоснащением БПЛА украинского производства, находящихся в свободной продаже, под "боевые задачи", ставя более мощные батареи и устройства для прикрепления зарядов. "Да, получаем БПЛА НАТО, но они бесполезны, поскольку устаревшие. Теперь мы сами можем учить союзников в Европе и США технологиям ведения войны в небе", - приводятся его слова. Он также признает, что российские технологии более продвинутые в том числе в области блокировки механизмов телеуправления БПЛА. Кроме того, российский арсенал в десятки раз больше.

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне уточнил, что в 2024 году объемы военной помощи от стран НАТО Украине составили $50 млрд, а с января этого года направлено уже $33 млрд, и к концу года суммы должны достигнуть прошлогоднего уровня.

Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием ведет лишь к затягиванию конфликта. 

