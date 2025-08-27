Первые два УТС A-29N "Супер Тукано" начали перегоночный полет в Португалию

ЦАМТО, 26 августа. Бразильская компания Embraer Defense and Security 25 августа сообщила об отправке в Португалию первых двух турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29N "Супер Тукано" (N – NATO).

По данным Forcaaerea.com.br, самолеты с регистрационными номерами RU-CXA (с.н. 31400296) и RU-CYV (с.н. 31400291) вылетели с завода Embraer в Гавиан-Пейшоту (Бразилия) и начали перегоночный полет на предприятие OGMA – Industria Aeronautica de Portugal в Алверке (Португалия), где они получат оборудование, необходимое для соответствия эксплуатационным требованиям НАТО.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2024 года МНО Португалии заключило с бразильской компанией Embraer контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов A-29N "Супер Тукано". Португалия стала первым покупателем A-29N, которые специально адаптированы для стран НАТО. Они могут применяться как для подготовки пилотов, так и для нанесения авиаударов, непосредственной огневой поддержки Сухопутных войск и ведения разведки в конфликтах низкой интенсивности (например, в Африке).

По оценкам, общая стоимость проекта превысит 200 млн. евро (226,9 млн. долл.). Пакет закупки включает 12 УБС, тренажер, сопутствующее оборудование, пакеты логистической поддержки и обучения. Одобренный Советом министром Португалии проект включает в себя передачу технологий для национальной промышленности через компанию OGMA.

Embraer Defense & Security сообщила о начале летных испытаний первого предназначенного для ВВС Португалии A-29N "Супер Тукано" 17 июля 2025 года. Данное событие совпало с передачей ВВС Португалии третьего из шести заказанных самолетов KC-390 "Миллениум". В ходе проведенного мероприятия самолеты совершили парный полет.

A-29N "Супер Тукано" – новая версия известного легкого ударного / учебно-тренировочного самолета A-29 "Супер Тукано", сконфигурированная для удовлетворения требований европейских стран НАТО, включая усовершенствованную авионику, терминал спутниковой связи (SATCOM), цифровую систему непосредственной авиационной поддержки (DACAS), новый канал передачи данных Link-16, систему видеосвязи, систему GPS-навигации военного образца.

A-29N может нести электронно-оптическую станцию наблюдения, пусковые установки ракет, управляемые боеприпасы, два 12,7-мм пулемета и комплект самообороны. Вариант A-29N для ВВС Португалии будет оснащен и другим засекреченным оборудованием, запрошенным заказчиком.

A-29N отличается прочной конструкцией, может применяться с неподготовленных взлетно-посадочных полос и обеспечивает высокую живучесть. Бронированная кабина A-29N спроектирована так, чтобы снизить нагрузку на пилота, максимально повысить ситуационную осведомленность и обеспечить улучшенную защиту. Бортовые системы включают современные ЭО/ИК датчики, встроенный лазерный целеуказатель и защищенные тактические системы связи и навигации.