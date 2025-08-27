Войти
Китай покажет способное ударить по США оружие

Фото: Jason Lee / Reuters
Фото: Jason Lee / Reuters.

Bloomberg: Новейшее оружие Китая заметили на спутниковых снимках

Китай собрался показать на параде 3 сентября новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США. Об этом сообщает Bloomberg.

Образцы оружия заметили на спутниковых снимках. Скорее всего, китайские власти подготовили арсенал, чтобы продемонстрировать его на параде 3 сентября, который будет посвящен 80-летию Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Аналитики Open Nuclear Network, изучающие разведданные из открытых источников, заявили, что на снимках зафиксировали бронетехнику, системы противовоздушной обороны (ПВО), крылатые ракеты, артиллерийские орудия, включая ракетные установки.

На фотографиях заметили гиперзвуковые системы. По словам аналитика Таньань Сюя, они повышают «шансы на поражение корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана». Также эксперт рассказал, что Китай подготовил многочисленные противокорабельные ракеты, которые способны нанести удар по США.

По сообщению источников Bloomberg, на параде китайские власти продемонстрируют новый малозаметный ударный беспилотник Feihong (FH)-97. Отмечается, что боевая машина может работать сообща с пилотируемыми самолетами и с помощью искусственного интеллекта (ИИ) самостоятельно принимать тактические решения.

Также на изображениях рассекретили сверхзвуковую крылатую ракету DF-100. Она обладает дальностью полета 3000-4000 километров и скоростью 4 Маха. Ранее ее демонстрировали на параде ко Дню независимости Китая в 2019 году.

Китай
США
Япония
AI
БПЛА
ГЗЛА
