Войти
Ростех

Ростех в два раза нарастил производство сверхнадежных реле для космической и военной техники

529
0
+2
Ростех
Ростех.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Изделия выдерживают температуру от —60 °C до +125 °C, повышенную влажность, соляной туман, механические нагрузки, статическую пыль и жесткую радиацию

Предприятие компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех в два раза нарастило выпуск электронных реле за первое полугодие. Объем выпуска продукции превысил показатели за такой же период 2024 года на 116% — это самый высокий результат за всю историю современного этапа развития завода. Сверхнадежная продукция в основном применяется в ракетно-космической отрасли и в военной технике.

Реле Ростеха используются в сложных технических системах, где предъявляются особые требования к стабильности и ресурсу электронных компонентов. Кроме ракетно-космической и оборонной отраслей, устройства компании широко востребованы в авиации, судостроении, энергетике, транспорте.

«Сегодня предприятие „РТ-Капитала“ производит свыше 50 типов реле, включая одно из самых миниатюрных в мире — массой всего 2,2 грамма. При этом они могут надежно работать в экстремальных условиях, выдерживая температуру от —60 °C до +125 °C, повышенную влажность, соляной туман, механические нагрузки, статическую пыль и жесткую радиацию. Гарантийный срок эксплуатации — до 30 лет, а реальный средний ресурс работы — 50-60 лет. Такой уровень надежности не имеет аналогов среди конкурентов», — сказали в Ростехе.

На мощностях по выпуску реле действует одна из самых строгих систем контроля качества в промышленности — допустимый процент брака составляет «ноль». Такие результаты подтверждаются более чем 4 млрд измерений в год в рамках производственного и научно-исследовательского цикла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу