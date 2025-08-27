Ростех в два раза нарастил производство сверхнадежных реле для космической и военной техники

Изделия выдерживают температуру от —60 °C до +125 °C, повышенную влажность, соляной туман, механические нагрузки, статическую пыль и жесткую радиацию

Предприятие компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех в два раза нарастило выпуск электронных реле за первое полугодие. Объем выпуска продукции превысил показатели за такой же период 2024 года на 116% — это самый высокий результат за всю историю современного этапа развития завода. Сверхнадежная продукция в основном применяется в ракетно-космической отрасли и в военной технике.

Реле Ростеха используются в сложных технических системах, где предъявляются особые требования к стабильности и ресурсу электронных компонентов. Кроме ракетно-космической и оборонной отраслей, устройства компании широко востребованы в авиации, судостроении, энергетике, транспорте.

«Сегодня предприятие „РТ-Капитала“ производит свыше 50 типов реле, включая одно из самых миниатюрных в мире — массой всего 2,2 грамма. При этом они могут надежно работать в экстремальных условиях, выдерживая температуру от —60 °C до +125 °C, повышенную влажность, соляной туман, механические нагрузки, статическую пыль и жесткую радиацию. Гарантийный срок эксплуатации — до 30 лет, а реальный средний ресурс работы — 50-60 лет. Такой уровень надежности не имеет аналогов среди конкурентов», — сказали в Ростехе.

На мощностях по выпуску реле действует одна из самых строгих систем контроля качества в промышленности — допустимый процент брака составляет «ноль». Такие результаты подтверждаются более чем 4 млрд измерений в год в рамках производственного и научно-исследовательского цикла.